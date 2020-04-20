Bitlis'teki bir köyde karantina sona eriyor
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Bitlis, 3. Sayfa

Bitlis'teki bir köyde karantina sona eriyor

Bitlis'te korona virüs tedbirleri kapsamında bir köyde uygulanan karantinanın yarın sona ereceği bildirildi.

20.04.2020 19:01 | Son Güncelleme: 20.04.2020 19:01
Bitlis'teki bir köyde karantina sona eriyor

Bitlis'te korona virüs tedbirleri kapsamında bir köyde uygulanan karantinanın yarın sona ereceği bildirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il merkezine bağlı Arıdağ köyünde 7 Nisan 2020 günü saat 22.00 itibariyle geçici süre ile karantinaya uygulandığı hatırlatılarak, "Köyün giriş ve çıkışları kapatılmıştır. Arıdağ köyünün 21 Nisan 2020 günü saat 08.00 itibariyle karantinanın kaldırılmasına ve köyün giriş-çıkışlarının açılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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