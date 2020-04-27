Bitlis'teki bir binada karantina sona eriyor
Bitlis'te korona virüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı bir binada uygulanan karantina sona ediyor.
27.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:32
Bitlis'te korona virüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı bir binada uygulanan karantina sona ediyor.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il merkezine bağlı Atatürk Mahallesi H. Tahsin Özdemir Sokak No: 22 adresindeki apartman için 12 Nisan 2020 tarihinde karantina kararı uygulandığı ve kararın 27 Nisan 2020 günü saat 17.00 itibariyle sona erdirileceği belirtildi. - BİTLİS
Kaynak: İHA