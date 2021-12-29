Bitlis'teki basın mensupları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Bitlis'teki basın mensupları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bitlis'teki basın mensupları, AA'nın
AA / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

Bitlis'te görev yapan basın mensupları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

BİTLİS (AA) - Bitlis'te görev yapan basın mensupları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gazeteciler, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 2021'e damga vuran olayları yansıtan kareleri inceleyerek, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerindeki 5 fotoğraf için oy kullandı.

Bitlis'teki gazeteciler, yaşam kategorisinde Behçet Alkan'ın "Vinçle gökyüzüne" ve Bestami Bodruk'un "Ailenin minik üyesi", spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" ve Sıraç Karadeniz'in "Yerel kayakçılar", haber kategorisinde ise Mostafa Alkharouf'un "Kudüslü acılı anne" fotoğraflarını oyladı.

AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri

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