Bitlis'teki 3 köy ve 9 mahallede karantina kaldırılıyor Bitlis'te korona virüs tedbirleri kapsamında 3 köy ve 9 mahallede uygulanan karantina yarın sabah saatlerinde kaldırılacak.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 15 Nisan 2020 tarihinde saat 08.00'de Kültür Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 121, Fatih Mahallesi Şehit İzzettin Baldır Sokak No: 18, Kale Mahallesi Şehit Mecdi Şentürk Sokak No: 54, Aydınlar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi otogar karşısı Doğa Apartmanı, Kültür Mahallesi Yediveren Sokak Dışkapı No: 4-6, İşletme Mahallesi Göl 2. Caddesi No: 54, Aydınlar Mahallesi Levent 1. Caddesi No: 49, Bahçelievler Mahallesi Burhan Cenkçi Sokak No: 9, Fatih Mahallesi Fatih Caddesi No: 3 ile Yumurtatepe, Örenlik ve Çanakdüzü köylerinde karantina kararı kaldıracağı belirtildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA