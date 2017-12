Bitlis'teki 137 Yıllık Taş Ev Turizme Kazandırılıyor

Bitlis'te 137 yıl önce yaptırılan taş ev, Kültür ve Turizm Bakanlığınca restore ediliyor.



Yaklaşık 7 bin yıllık geçmişi bulunan ve tarihi eserleriyle adeta açık hava müzesi konumunda olan Bitlis'te, tarihi taş evlerin restore edilerek turizme kazandırılması için çalışma yürütülüyor.



Atatürk Mahallesi'nde 1880 yılında yaptırılan taş evin restorasyon çalışmalarını inceleyen Vali ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, bu yapının restorasyonunun tamamlanmasıyla Bitlis'in tarihinde köklü bir yeri olacağını söyledi.



Ustaoğlu, kentte tescilli 400 sivil mimari bulunduğunu, restorasyonu süren evin de uzun zamandır ayakta kalmayı başarmış örnek yapılardan bir olduğunu anlattı.



Bu yapıyı bakanlığın öncülüğünde restore ederek turizmin hizmetine sunacaklarını belirten Ustaoğlu, "Bu tip mekanların en önemli özelliği insan nefesiyle ayakta durmasıdır. Burayı kendi haline bırakırsak bir veya iki yıl içinde tekrar daha beter bir duruma gelir. Evin restorasyonu bitmek üzere. Burayı Bitlis halkının her zaman kullanacağı ortak bir mekana dönüştüreceğiz." dedi.



Ustaoğlu, 2018 yılında bu tip güzel mekanları yeni nesillere kazandırmanın yanı sıra "Kadim kent değerine ve kimliğine kavuşuyor" sloganıyla sokak sağlıklaştırma çalışması yürüterek, Bitlis'in tarihi değer ve güzelliklerini ortaya çıkaracaklarını dile getirdi.



Tarihi evleri restore etmek için vatandaşlarla sürekli görüştüklerini aktaran Ustaoğlu, bu konuda bakanlığın çok büyük destek sağladığını bildirdi.



Ustaoğlu, sadece işin imalatına yönelik yaklaşık yüzde 70 destek verildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Vatandaşımız açısından evleri neredeyse bedavaya onarılıyor. Bu evleri hayata geçirdiğimizde Safranbolu, Göynük, Mudurnu, Beypazarı ve Ankara Tarihi Ulus Meydanı gibi olacağına inanıyoruz. Oralar cıvıl cıvıl. Yerli ve yabancı turistlerin gezip gördüğü mekanlar. Restorasyonları gerçekleştirip tüm bunları bir araya getirdiğimizde ilimize gelen yerli ve yabancılar buraları pansiyon olarak kullanacak. Yapacağımız çalışmalarla bölgemizi bir çekim merkezi haline getireceğiz."