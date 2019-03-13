Bitlis'te Zorlu Karla Mücadele Çalışması

Bitlis'in Hizan ilçesinde kar kalınlığının yer yer 4-5 metreyi bulduğu köy yolları, ekiplerin yoğun çalışmalarıyla ulaşıma açılıyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği kentte İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, köy ve mezra yollarında kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için yoğun çaba gösteren ekipler, olumsuz hava şartlarından dolayı yolu kapanan ve yer yer 4-5 metre karın olduğu Karlıtepe köyü yolunda kar temizleme çalışması yaptı.

Hizan Soğuksu Şantiye Şefi Osman Gönder, yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 gündür Karlıtepe köyü yolunu açmak için uğraştıklarını söyledi.

Gönder, "Hizan ilçe merkezi ve Gayda'ya bahar gelmiş ama biz bu dağ başında yolları açıyoruz. Bir ay önce bu yolu açmıştık, kar doldurduğu için tekrar kapanmış. 7 kilometre yol açtık. Yaklaşık 3 kilometre yolumuz kaldı. İki günde ancak bitiririz." dedi.

Vatandaşlardan Yusuf Ercel ise yolu açmaya çalışan ekiplere yardımcı olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA