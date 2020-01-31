Bitlis'te zincirsiz ağır vasıtaların trafiğe çıkmasına izin verilmiyor

31.01.2020 20:54 | Son Güncelleme: 31.01.2020 20:59

Bitlis ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle ağır vasıtaların yola zincirsiz olarak çıkmasına izin verilmeyecek.



Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Bölgemizde ve ilimiz genelinde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle Bitlis-Baykan, Bitlis-Ahlat, Bitlis-Muş, Tatvan-Van ve Güroymak istikametleri için zincirsiz ağır vasıta araçların trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecektir. Dolayısıyla tır ve kamyon türü ağır vasıta araçların zincirsiz olarak yola çıkmamaları gerekmektedir. Seyir güvenliğinin tehlikeye düşmemesi ve yolların kapanmaması için sürücülerimizin kurallara riayet etmesi ve dikkatli olması, vatandaşlarımızın ise zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları önemle duyurulur" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA