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Bitlis'te zincirleme kaza

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bitlis'te zincirleme kaza

Bitlis'te buzlanmadan dolayı 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

BİTLİS (İHA) - Bitlis'te buzlanmadan dolayı 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Alınan bilgilere göre kaza, Bitlis-Siirt karayolu üzerindeki Tüvtürk Kavşağı'nda meydana geldi. Buzlanmadan kaynaklı 6 aracın karıştığı zincirleme maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, Karayolları ekipleri bölgede tuzlama çalışması yaptı. - BİTLİS

Bitlis'te zincirleme kaza

Bitlis'te zincirleme kaza

Bitlis'te zincirleme kaza

Bitlis'te zincirleme kaza

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

TÜVTÜRK, Bitlis, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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