Bitlis'te zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

BİTLİS'te, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

BİTLİS'te, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bitlis-Tatvan karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Sis vu buzlanma nedeniyle 1 hafif ticari araç, 2 TIR ve 4 kamyonet birbirine girdi. Zincirleme kazada, hurda yüklü TIR'ın şoförü hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza nedeniyle kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ