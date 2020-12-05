Bitlis'te zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
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Bitlis'te zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

05.12.2020 12:23 | Son Güncelleme: 05.12.2020 12:27
Bitlis'te zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

BİTLİS'te, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

BİTLİS'te, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bitlis-Tatvan karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Sis vu buzlanma nedeniyle 1 hafif ticari araç, 2 TIR ve 4 kamyonet birbirine girdi. Zincirleme kazada, hurda yüklü TIR'ın şoförü hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza nedeniyle kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.


Bitlis'te zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Bitlis'te zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Bitlis'te zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Bitlis'te zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Bitlis'te zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Bitlis'te zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

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