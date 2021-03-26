Bitlis'te zincirleme 'buzlanma' kazası: 3 yaralı

BİTLİS'te kar yağışı ve buzlanma, kazalara neden oldu.

BİTLİS'te kar yağışı ve buzlanma, kazalara neden oldu. Bulvarda buzlanma nedeniyle 2 TIR ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada, 3 kişi yaralandı.

Kentte aralıklarla yağan kar ile etkili olan buzlanma, kazalara yol açtı. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, Ahmet Eren Bulvarı'nda trafik ekipleri de denetimlerde bulundu. Karayolları ekipleri ise yollarda tuzlama çalışması yaptı. Buzlanma nedeniyle 2 TIR ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kaza nedeniyle araç kuyruğunun oluştuğu yol, ekiplerin tuzlama çalışmasından sonra trafiğe açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ