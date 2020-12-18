Bitlis'te yüz yüze eğitime başlanacak anaokulları belirlendi

Bitlis'te İl Hıfzıssıhha Kurulu, yüz yüze eğitime başlanacak anaokulları belirledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, kent merkezi ve ilçelerde yüz yüze eğitimin başlayacağı planlanan anaokulların belirlenmesi amacıyla toplandı.

Toplantıda, merkezdeki Vilayetler Birliği, Sevgili Öğretmenim, 75. Yıl, Servan Ölekli anaokulları ile Ahlat ilçesindeki Ergezen, Güroymak ilçesindeki Gölbaşı Sevgili Öğretmenim, Güroymak Anaokulu, Hizan ilçesindeki 80. Yıl Anaokulu, Tatvan ilçesindeki İlk Adım Yunus Emre ve Tatvan anaokullarında yüz yüze eğitimin başlaması uygun görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur