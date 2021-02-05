Bitlis'te yurda yasa dışı yollarla giren 29 yabancı uyruklu yakalandı
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Bitlis'te yurda yasa dışı yollarla giren 29 yabancı uyruklu yakalandı

05.02.2021 15:15 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:18
Bitlis'te yurda yasa dışı yollarla giren 29 yabancı uyruklu yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, bir minibüste yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 29 yabancı uyruklu yakalandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, bir minibüste yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 29 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan minibüste yurda yasa dışı yollarla giren 29 yabancı uyruklu bulunduğu belirlendi.

Yasa dışı geçişini organize ettiği belirlenen sürücü A.Y. gözaltına alındı.

Kentte göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürütülen kararlı mücadele devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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