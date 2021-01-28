Bitlis'te yurda kaçak giren 16 düzensiz göçmen yakalandı
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Bitlis'te yurda kaçak giren 16 düzensiz göçmen yakalandı

28.01.2021 20:29 | Son Güncelleme: 28.01.2021 20:32
Bitlis'te yurda kaçak giren 16 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, yasal olmayan yollarla yurda giren 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, yasal olmayan yollarla yurda giren 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede, yurda kaçak yollarla giren kişilere yönelik yapılan denetimlerde 16 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, kentte göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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