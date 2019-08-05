Bitlis'te Yöresel Ürünler Fuarı

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı kapsamında yöresel ürünler fuarı düzenlendi.

Kent merkezindeki Gökmeydan'da düzenlenen fuarda, fıstık, sucuk, kayısı, karadut, şerbet ve mesir macunu gibi ürünler stantlarda yer aldı.

Farklı kentlerden bir araya gelerek Bitlis'teki fuara katılan firmalar, hem yörelerine has ürünleri tanıttı hem de satışını yaptı.

Afyon'dan gelen Zeynal Işık, yaptığı açıklamada, 8 yıldır fuarlara katılarak Afyon'a ait ürünleri tanıttıklarını söyledi.

Birçok ili gezip stant açtıklarını belirten Işık, "Nerede bir fuar varsa biz oradayız. Fuarlarda sucuk, zeytin, peynir gibi yöresel ürünlerimizi satıyoruz. Kendi ilimizin tanıtımını yapıyoruz." dedi.

Balıkkesir'den Ferit Şehbaloğlu da Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun etkinlikleri kapsamında kente geldiklerini ifade ederek, "Buraya yeni geldik. Biraz gezdikten sonra stantlarımızı kurduk. Ürünlerimizin tamamı el yapımı. Özellikle karadut kan yapma özelliği ile biliniyor. Bütün illerde bunu yapıyoruz. Gerçekten ilgiyle karşılanıyoruz. Balıkesir'in yöresel ürünlerini insanların ayağına götürüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA