Bitlis'te yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kişinin imdadına ekipler yetişti

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan köyde rahatsızlan 66 yaşındaki Hasan Altuncu, ekiplerin 5 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

GÜROYMAK, BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan köyde rahatsızlan 66 yaşındaki Hasan Altuncu, ekiplerin 5 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye 19 kilometre mesafedeki Gedikpınar köyünde rahatsızlanan kalp hastası Altuncu'yu hastaneye götüremeyen yakınları, ekiplerden yardım istedi.

Bunun üzerine hastayı alması için köye yönlendirilen sağlık ekipleri, ambulansın kara saplanmasından dolayı mahsur kaldı.

Durumun İl Özel İdaresine bildirilmesi üzerine köye giden karla mücadele ekipleri, ambulansı bulunduğu yerden çıkardı. 5 saat süren çalışma sonucu köye ulaşan ekipler, Altuncu'yu ilk müdahalenin ardından ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Altuncu'nun yakınları, ekiplere teşekkür etti.