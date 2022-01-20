Bitlis'te yolda mahsur kalanların yardımına jandarma ekipleri yetişti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bitlis'te yolda mahsur kalanların yardımına jandarma ekipleri yetişti

Bitlis'te yolda mahsur kalanların yardımına jandarma ekipleri yetişti
AA / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan sürücülerin yardımına jandarma ekipleri yetişti.

Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan sürücülerin yardımına jandarma ekipleri yetişti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis-Baykan kara yolunda yoğun kar ve tipi nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yolda mahsur kalan vatandaşlara ikramda bulundu.

Ekipler, vatandaşların araçlarını kurtarmasına da yardım etti.

AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Bitlis, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title