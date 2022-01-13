Bitlis'te yolda mahsur kalan tekstil işçilerinin imdadına karla mücadele ekipleri yetişti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bitlis'te yolda mahsur kalan tekstil işçilerinin imdadına karla mücadele ekipleri yetişti

Bitlis'te yolda mahsur kalan tekstil işçilerinin imdadına karla mücadele ekipleri yetişti
AA / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

Bitlis'te kardan dolayı yolda mahsur kalan tekstil işçileri, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

BİTLİS (AA) - Bitlis'te kardan dolayı yolda mahsur kalan tekstil işçileri, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Doğruyol köyünün Çadırlı mezrası yolunda çalışma yürüten ekipler, tekstil işçilerini taşıyan minibüsün kara saplandığını fark etti.

Ekipler, minibüsü bulunduğu yerden çıkararak yola devam etmesini sağladı.

AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title