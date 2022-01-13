Bitlis'te yolda mahsur kalan tekstil işçilerinin imdadına karla mücadele ekipleri yetişti

BİTLİS (AA) - Bitlis'te kardan dolayı yolda mahsur kalan tekstil işçileri, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Doğruyol köyünün Çadırlı mezrası yolunda çalışma yürüten ekipler, tekstil işçilerini taşıyan minibüsün kara saplandığını fark etti.

Ekipler, minibüsü bulunduğu yerden çıkararak yola devam etmesini sağladı.

AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet