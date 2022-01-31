Bitlis'te yolcu otobüsünde 11 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
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Bitlis'te yolcu otobüsünde 11 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı, Özcan Çiriş - Güncel
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Bitlis'te yolcu otobüsünde 11 kaçak göçmen yakalandı

BİTLİS'te, jandarma ekipleri tarafından durdurulan yolcu otobüsünde Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı.

DİYARBAKIR (DHA) - BİTLİS'te, jandarma ekipleri tarafından durdurulan yolcu otobüsünde Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı.

Bitlis- Diyarbakır yolunda, Tanrıyar Karakol Komutanlığı'nca şok yol uygulama ve kontrolü yapıldı. Şehirler arası taşımacılık yapılan otobüste, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 11 Afgan göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin üzerinde 4 sahte pasaport ile 7 sahte ikamet izin belgesi bulundu. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, otobüs şoförü ve muavin hakkında ise adli işlem başlatıldı.


Bitlis'te yolcu otobüsünde 11 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Güncel

Diyarbakır, Afganistan, Jandarma, Bitlis, Güncel, Haber

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