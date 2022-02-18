BİTLİS'TE, YOLCU OTOBÜSÜNDE 1 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
BİTLİS'te, jandarmanın yol kontrolleri sırasında durdurduğu otobüste 1 kilo metamfetamin ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.
BİTLİS'te, jandarmanın yol kontrolleri sırasında durdurduğu otobüste 1 kilo metamfetamin ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis-Van kara yolundaki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde durdurulan yolcu oatobüsünde arama yapıldı. Aramada 1 kilo metamfetamin ele geçirilirken, K.Y gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen K.Y, ttutuklanarak cezaevine gönderildi.