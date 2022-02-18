BİTLİS'TE, YOLCU OTOBÜSÜNDE 1 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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BİTLİS'TE, YOLCU OTOBÜSÜNDE 1 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BİTLİS'te, jandarmanın yol kontrolleri sırasında durdurduğu otobüste 1 kilo metamfetamin ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

BİTLİS'te, jandarmanın yol kontrolleri sırasında durdurduğu otobüste 1 kilo metamfetamin ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis-Van kara yolundaki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde durdurulan yolcu oatobüsünde arama yapıldı. Aramada 1 kilo metamfetamin ele geçirilirken, K.Y gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen K.Y, ttutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİTLİS'TE, YOLCU OTOBÜSÜNDE 1 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

BİTLİS'TE, YOLCU OTOBÜSÜNDE 1 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

BİTLİS'TE, YOLCU OTOBÜSÜNDE 1 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Metamfetamin, Bitlis, Güncel, Haberler

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