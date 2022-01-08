BİTLİS'TE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 15 YARALI - Haberler
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BİTLİS'TE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 15 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİTLİS'te yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 15 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR (DHA) - BİTLİS'te yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 15 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Bitlis- Tatvan kara yolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Diyarbakır'dan Van yönüne giden, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 21 BY 095 plakalı yolcu otobüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla Bitlis ve Tatvan'daki devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumların iyi olduğu belirtildi.

BİTLİS'TE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 15 YARALI

BİTLİS'TE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 15 YARALI

BİTLİS'TE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 15 YARALI

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