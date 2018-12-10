Bitlis'te Yol Kontrolünde Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Bitlis'te Yol Kontrolünde Kaçak Sigara Ele Geçirildi

BİTLİS'te polisin yol kontrolünde durdurduğu araçta bin 370 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Bitlis'te Yol Kontrolünde Kaçak Sigara Ele Geçirildi

BİTLİS'te polisin yol kontrolünde durdurduğu araçta bin 370 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Tatvan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede yol kontrolleri yaparken şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı. Araçta bin 370 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - Bitlis

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et