Bitlis'te Yol Kontrolünde Kaçak Sigara Ele Geçirildi

BİTLİS'te polisin yol kontrolünde durdurduğu araçta bin 370 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Tatvan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede yol kontrolleri yaparken şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı. Araçta bin 370 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - Bitlis