Bitlis'te, yol kenarına terk edilmiş 70 kaçak göçmen yakalandı
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Bitlis'te, yol kenarına terk edilmiş 70 kaçak göçmen yakalandı

Bitlis'te, yol kenarına terk edilmiş 70 kaçak göçmen yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Haberler | Güncel

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen ve insan tacirleri tarafından yol kenarına terk edilen 70 kaçak göçmen, polisin yaptığı denetimlerde yakalandı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen ve insan tacirleri tarafından yol kenarına terk edilen 70 kaçak göçmen, polisin yaptığı denetimlerde yakalandı.

Tatvan ilçesinde, polis ekiplerince denetimler yapıldı. Denetimlerde, yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen ve insan tacirleri tarafından ilçeye yakın yol kenarında terk edilen 70 kaçak göçmen yakalandı. Bitlis Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce; 23.06.2021 tarihinde Tatvan İlçemizde göçmenlere yönelik yapılan denetimlerde toplam 70 (yetmiş) düzensiz göçmen yakalanmıştır. İlimiz ve çevresinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir. Yakalanan göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek" denildi.

 


Bitlis'te, yol kenarına terk edilmiş 70 kaçak göçmen yakalandı
Bitlis'te, yol kenarına terk edilmiş 70 kaçak göçmen yakalandı
Bitlis'te, yol kenarına terk edilmiş 70 kaçak göçmen yakalandı
Bitlis'te, yol kenarına terk edilmiş 70 kaçak göçmen yakalandı
Bitlis'te, yol kenarına terk edilmiş 70 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş

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