Yoğun sisten görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

Yoğun sisten görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü Bitlis-Güroymak karayolunda etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, görüş mesafesi beş metreye kadar düştü.

Yoğun sisten görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

BİTLİS - Bitlis-Güroymak karayolunda etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, görüş mesafesi beş metreye kadar düştü.

Sıcaklığın eksi beş dereceye düştüğü bölgede karayolları ekipleri yolda tuzlama çalışmaları başlattı.

Yol kenarındaki ağaçlar ve otlar sis yoğunluğu nedeniyle kırağı tutarak bembeyaz olurken, şarampole yuvarlanan tır ise çekici yardımıyla çıkarıldı.

Göz gözü görmeyen bölgede trafik polisleri yoğun mesai harcadı.

Bitlis-Güroymak karayolunun geçici olarak trafiğe kapanırken, Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması beklendiği belirtilerek, "Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY