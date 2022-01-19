Bitlis'te yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi - Haberler
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Bitlis'te yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

AA / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

Bitlis ve ilçelerinde yoğun kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Bitlis ve ilçelerinde yoğun kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Kent genelindeki tüm eğitim kurumlarında 20 Ocak Perşembe günü eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.

AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri

Bitlis, kar, Güncel, Haber

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