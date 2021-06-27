Bitlis'te YKS'nin ikinci oturumu başladı
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Bitlis'te YKS'nin ikinci oturumu başladı

İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay - Haberler | Yerel

Bitlis'te YKS'nin ikinci oturumu başladı Bitlis'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu başladı.

Bitlis'te YKS'nin ikinci oturumu başladı

BİTLİS - Bitlis'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu başladı.

Türkiye'nin tüm illerinde olduğu gibi Bitlis'te de YKS'nin ikinci oturumu başladı. Sabah erken saatlerde aileleriyle birlikte okul önlerine gelen adayların ilk sınav maratonu start aldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında öğrenciler içeriye tek tek alınırken, aileleri ise okul önünde dua ederek bekleyişlerini sürdürüyor. 10.15'te başlayan TYT sınavı, 12.30'da sona erecek.

Bitlis'te YKS'nin ikinci oturumu başladı
Bitlis'te YKS'nin ikinci oturumu başladı
Bitlis'te YKS'nin ikinci oturumu başladı
Bitlis'te YKS'nin ikinci oturumu başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay

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