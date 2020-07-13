Bitlis'te yıldırım çarpması sonucu bir vatandaş hayatını kaybetti
Bitlis'in Mutki ilçesinde akşam saatlerinde yıldırım çarpması sonucu Maşallah Gültekin isimli vatandaş hayatını kaybetti.
13.07.2020 21:44 | Son Güncelleme: 13.07.2020 23:02
Bitlis'in Mutki ilçesinde akşam saatlerinde yıldırım çarpması sonucu Maşallah Gültekin isimli vatandaş hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Mutki'nin Kaşak köyü muhtarı Nevzat Gültekin'in oğlu Maşallah Gültekin, çıktığı arazide yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Otopsisi yapılan Maşallah Gültekin defnedilmek üzere köyüne gönderildi. - BİTLİS
Kaynak: İHA