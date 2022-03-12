Bitlis'te yetiştirme ve özel eğitim kurslarına yarın için ara verildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te, kar yağışı nedeniyle destekleme-yetiştirme ve özel eğitim kursları yarın için tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşulları ve kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Bu nedenle il merkezindeki okullarda devam eden destekleme-yetiştirme ve özel eğitim kurslarına bir gün süreyle ara verildiği kaydedildi.