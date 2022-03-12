Bitlis'te yetiştirme ve özel eğitim kurslarına yarın için ara verildi - Haberler

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Bitlis'te yetiştirme ve özel eğitim kurslarına yarın için ara verildi

AA - Şener Toktaş - Güncel
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Bitlis'te yetiştirme ve özel eğitim kurslarına yarın için ara verildi

Bitlis'te, kar yağışı nedeniyle destekleme-yetiştirme ve özel eğitim kursları yarın için tatil edildi.

BİTLİS (AA) - Bitlis'te, kar yağışı nedeniyle destekleme-yetiştirme ve özel eğitim kursları yarın için tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşulları ve kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Bu nedenle il merkezindeki okullarda devam eden destekleme-yetiştirme ve özel eğitim kurslarına bir gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

AA / Şener Toktaş - Güncel

Bitlis, kar, Güncel, Haberler

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