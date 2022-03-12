Bitlis'te yetiştirme ve özel eğitim kurslarına yarın için ara verildi
AA - Şener Toktaş - Güncel
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Bitlis'te, kar yağışı nedeniyle destekleme-yetiştirme ve özel eğitim kursları yarın için tatil edildi.
BİTLİS (AA) - Bitlis'te, kar yağışı nedeniyle destekleme-yetiştirme ve özel eğitim kursları yarın için tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşulları ve kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Bu nedenle il merkezindeki okullarda devam eden destekleme-yetiştirme ve özel eğitim kurslarına bir gün süreyle ara verildiği kaydedildi.
#Aybar kar fırtınasına karşı alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? #AybarKarFırtınası | #kargeldi | #karyağıyor | #kartatili— Haberler (@Haberler) March 11, 2022
AA / Şener Toktaş - Güncel