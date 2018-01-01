Bitlis'te Yeni Yılın İlk Bebekleri

Bitlis'te 2018 yılının ilk iki bebeği 20 dakika arayla dünyaya geldi.



Bitlis Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisinde, Esma ve Tamer Şendöl çiftinin ikinci çocuğu, yeni yıla girildikten yarım saat sonra gözünü dünyaya açtı.



Leyla ve Önder İrmak çiftinin ilk çocuğu ise 50 dakika sonra dünyaya geldi.



Hastaneyi ziyaret eden Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, 2018'in ilk bebeklerine çeyrek altın taktı.



Ailelerin yeni yılını kutlayan Ustaoğlu, ardından servisleri gezerek, hastalara şifa diledi.



112 Acil Servis çalışanlarını ziyaret eden Ustaoğlu, telsizden sahada çalışan personelin yeni yılını kutladı.