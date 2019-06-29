Bitlis'te yaz spor okullarının açılışı yapıldı

Bitlis Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen yaz spor okulları, düzenlenen açılışla start aldı.

Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan yaz spor okullarına bin 500 çocuk başvurdu. 26 ayrı branşta açılan yaz spor okullarında eğitim alacak çocuklardan yetenekli olanlar altyapıya kazandırılacak. Açılışa Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdür Savaş Bulan, Şube Müdürü Faruk Budak, antrenörler, sporcular ve velileri katıldılar. Açılış programı yürüyüş korteji ile başladı. 500 sporcunun katıldığı açılış programında konuşan Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Savaş Bulan, her yıl olduğu gibi bu yılda İl Spor Merkezleri ile Engelli Spor Merkezleri bugün startını verdiklerini belirterek, "İlimizde 26 branşta yaklaşık bin 500 sporcu eğitimlerden bu kurslardan faydalanacak. Bu branşların temel bilgilerini alacaklar. Bizim buradaki amacımız spor kültürünü kazandırmak. iyi bir vatandaş olmalarını sağlamak kötü alışkanlıklardan alı koymak. Bu eğitimlerin tamamı ücretsiz olacak. Çocuklarımızın tüm malzemelerini müdürlük olarak bakanlığımızın desteğiyle biz karşılıyoruz. Biz alt yapı kültürünü oluşturmak istiyoruz. Bu sürede yetenekli çocuklarımızı burada tespit edip onları profesyonel anlamda daha ileri aşamalara mesafe kat etmelerine yardımcı olacağız. 59 eğitmen bu genç kardeşlerimize yardımcı olacak" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA