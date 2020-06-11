Bitlis'te yavru tilki ile atmaca tedavi edildi Bitlis'in Tatvan ilçesinde tedavileri yapılan yavru tilki ile atmaca, doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde tedavileri yapılan yavru tilki ile atmaca, doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Tatvan'da kanadı kırık halde bulunan Atmaca ile Ahlat ilçesinde otomobil çarpması sonucu yaralanan yavru tilki, Tatvan Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı. Sağlıklarına kavuşan tilki ile Atmaca doğaya salınmak üzere Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne götürüldü. Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, belediye bünyesinde faaliyet yürüten merkezin bölgenin en donanımlı hayvan tedavi mekanlarından biri olduğunu belirtti. Kaynak: AA