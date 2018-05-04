Bitlis'te Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Bitlis'te yasa dışı bahis oynatılan büro, 3 ay süreyle mühürlendi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince yapılan çalışmalar neticesinde, Gazibey Mahallesi Kasaplar Hal Çarşısı Caddesi'ndeki Örnek Pasajı'nda Y.A'nın büro olarak kullandığı yerde yasa dışı bahis oynatıldığının tespit edildiği ifade edildi.

Alınan mahkeme kararına istinaden bahse konu iş yerinde yapılan aramada, suçta kullanılan dizüstü bilgisayar ve harici harddisk ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bilgisayar ve harddiske incelenmek üzere el konulmuştur. İş yerinde yasa dışı bahis oynayan şahsa gerekli idari para cezası uygulanmış, iş yeri ise valilik makamının onayıyla 3 ay süreyle mühürlenerek kapatılmıştır. Şüpheli Y.A. hakkında ise futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanuna muhalefetten adli işlem başlatılmış ve adli süreç devam etmektedir."

Açıklamada, suç ve suçlulara karşı mücadelenin büyük bir kararlılıkla hız kesmeden devam edeceği vurgulandı.