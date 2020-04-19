Bitlis'te yağmur sonrası gökkuşağı güzelliği Bitlis'te yağmur sonrası gökkuşağı güzelliği Bitlis'te, yağmurdan sonra ortaya çıkan gökkuşağı görsel güzellik oluşturdu.

Bitlis'te yağmur sonrası gökkuşağı güzelliği

BİTLİS - Bitlis'te, yağmurdan sonra ortaya çıkan gökkuşağı görsel güzellik oluşturdu.

Gökkuşağını görenler hem bu anın tadını çıkarmaya hem de cep telefonlarıyla ölümsüzleştirmeye çalıştı.

Yağan yağmur sonrası güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte gökyüzünde renk cümbüşü yaşandı.

Çok net görülen gökkuşağı vatandaşların ilgisini çekti. Rengarenk gökkuşağı doyumsuz bir görüntü ortaya çıkardı.

Kaynak: İHA