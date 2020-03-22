Bitlis'te "Vefa Sosyal Destek Grubu" ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı bulunanların taleplerini karşılayacak.

Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı bulunanların taleplerini karşılayacak.

Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının 21 Mart 2020 tarihli genelgesi uyarınca Bitlis'te "Vefa Sosyal Destek Grubu" kurulduğu belirtildi.

Grubun, Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında toplandığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kovid-19 virüsünün bulaşıcılığının yüksek ve hızlı olmasının, 65 yaş ve üzeri bağışıklık sistemi düşük olan kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp damar, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan insanlarda ciddi sağlık sorunları oluşturarak insan hayatını tehdit ettiği anlaşılmıştır. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilmesine karar verildiğinden, özellikle tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayanlar ile kronik rahatsızlığı olanların mağdur olmaması için gerekli tedbirler alınmıştır."

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun ve Türk Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz katıldı.

Kaynak: AA