Bitlis'te vefa destek grupları hem bayram kutluyor hem de ihtiyaçları karşılıyor
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Bitlis'te vefa destek grupları hem bayram kutluyor hem de ihtiyaçları karşılıyor

Bitlis'te vefa destek grupları hem bayram kutluyor hem de ihtiyaçları karşılıyorBİTLİS'in Güroymak ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli jandarma ve polis ekipleri, Ramazan Bayramı nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile şehit ailelerini ziyaret edip, bayramlarını kutladı.

25.05.2020 13:38 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:44

Bitlis'te vefa destek grupları hem bayram kutluyor hem de ihtiyaçları karşılıyor

BİTLİS'in Güroymak ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli jandarma ve polis ekipleri, Ramazan Bayramı nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile şehit ailelerini ziyaret edip, bayramlarını kutladı. Ekipler, maddi durumu iyi olmayan bazı ailelere de gıda paketleri dağıttı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bitlis'in Güroymak ilçesinde de koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında, vatandaşlar 4 günlük bayram süresince uygulanan sokağa çıkma yasağına uyarak, bayramı evlerinde geçiriyor. Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli polis ve jandarma ekipleri ise sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için bayramda da çalışmaya devam ediyor. Evleri ziyaret eden ekipler, 65 yaş ve üstü vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

ŞEHİT BABASINI ZİYARET

Ekipler, Suriye'nin İdlib kentinde teröristlerin saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'un, Güroymak'a bağlı Budaklı köyünde yaşayan ailesini ziyaret ederek, acılarını paylaştı ve bayramlarını kutladı. Şehit babası Aydın Kurtulmuş ile bir süre sohbet eden jandarma ekipleri, daha sonra aynı köyde ihtiyaç sahibi Harbinaz Tören'e gıda yardımında bulundu. Ekipler, yardım talebinde bulunan Kadir ve Fahime Tunç çiftine de yardım etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile geçiren şehit babası Kurtulmuş, ekiplere bayram şekeri ikram edip, teşekkür etti. Harbinas Tören ise, bayramlarını kutlayan jandarma ekiplerine teşekkür ederek, "Allah sizden razı olsun. Hoş geldiniz. Allah sizi kazadan beladan korusun. Çok teşekkür ediyorum" dedi. Vefa Sosyal Destek Ekipleri, bayram süresince çalışmalarına aralıksız devam edecek.

Bitlis'te vefa destek grupları hem bayram kutluyor hem de ihtiyaçları karşılıyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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