Bitlis'te vatandaşların tapu sorunu çözüme kavuştu
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Bitlis'te vatandaşların tapu sorunu çözüme kavuştu

Bitlis'te İnönü Mahallesi'nde vatandaşların 35 yıllık tapu sorunu çözüme kavuşturuldu.

03.01.2020 15:12 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:46
Bitlis'te vatandaşların tapu sorunu çözüme kavuştu

'te 'nde vatandaşların 35 yıllık tapu sorunu çözüme kavuşturuldu.

Belediye Başkanı , yaptığı açıklamada, vatandaşların taleplerini dikkate alarak çalışma yürüttüklerini söyledi.

İlçede uzun yıllardır bekleyen tapu sorununu çözdüklerini anlatan Tanğlay, "İnönü Mahallesi'nde vatandaşlarımızın 35 yıldan beri var olan bir sıkıntısını çok şükür çözdük. Oradaki vatandaşlarımız, ev ve arsalarıyla ilgili bir işlem yapamıyordu. Bu da vatandaşlarımızın en büyük sıkıntısıydı. Bizler de çalışmalarımızı 5 aylık bir sürede tamamladık. 15 vatandaşımızın tapusunu dağıttık." dedi.

Kaynak: AA
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