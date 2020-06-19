Bitlis'te vatandaşlara maske dağıtıldı Bitlis'in Günkırı beldesinde vatandaşlara maske dağıtıldı.

Bitlis'in Günkırı beldesinde vatandaşlara maske dağıtıldı.

Günkırı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, yaptığı açıklamada, halk sağlığını önemsediklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadele kapsamında vatandaşlara ücretsiz maske dağıttıklarını ifade eden Çetinsoy, "Belediye hizmet binamızın önünde kurulan stantta vatandaşlarımıza maske dağıtımımız devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızdan ricamız sosyal mesafe kurallarına uymalarıdır. Salgını engellemenin en etkili yolu maske takmak, fiziksel temas ve sosyal mesafe kurallarına uymaktır." dedi.

Kaynak: AA