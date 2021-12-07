BİTLİS'TE, 'VAN GÖLÜ MİKROBİYALİTLERİ' ÇALIŞTAYI

BİTLİS (DHA) - BİTLİS'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Van Gölü derinliklerinde fotoğraflanan mikrobiyalitler ile ilgili çalıştay düzenlendi. Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Van Gölü ve çevresinin Türkiye'nin çok önemli doğal hazinesi olduğunu söyledi.

Van Gölü'nün derinliklerinde profesyonel dalgıçlar tarafından tespit edilerek fotoğrafları çekilen mikrobiyalitlerin yer aldığı sergi dün açıldı. Adilcevaz Kaymakamlığı, Su Altı Fotoğrafçılar ve Filmcileri Derneği (SUFOD) ve Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği'nin çalışmaları sonucunda elde edilen 40 fotoğrafın, 15 gün boyunca sergileneceği belirtilirken, Bitlis Eren Üniversitesi de mikrobiyalitlerle ilgili çalıştay düzenledi. Rahva yerleşkesindeki çalıştaya; Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, SUFOD Başkanı Ateş Evirgen, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Adilcevaz Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol ile öğretim üyeleri ve kurum amirleri katıldı.

VAN GÖLÜ, TÜRKİYE'NİN DOĞAL BİR HAZİNESİ'

Van Gölü ve çevresinin Türkiye'nin çok önemli bir hazinesi olduğunu anlatan Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, "Yer altında ve üstünde çok önemli varlıkları olan bir köşedir. Van Gölü ve çevresinde çok önemli mekanlarımız var. Nemrut ve Süphan volkanı, devamında Tendürek volkanı, Nemrut ve diğer göllerle birlikte Nazik, Aygır ve ortada Van Gölü ile çok önemli doğal bir ortamı içinde barındırıyor. Dolayısıyla Van Gölü önemli bir alan. Van Gölü koyları ve körfezleri ile bilinen bir alan. Fakat, burada bilinmeyen özelliklerini de son yıllarda ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu da Van Gölü altındaki mikrobiyalitler. Son zamanlarda Van Gölü'nün yaşayan tek türü olan inci kefali gündeme taşındı. Şimdi de hocalarımız sayesinde mikrobiyalitler artık yavaş yavaş gündeme taşıyorlar. Kaymakamımız bir hikayeden bahsetti. Bu Adilcevaz için çok önemli bir hikayedir. Anladığımız kadarıyla Van Gölü altındaki en güzel mikrobiyalitler Adilcevaz sahillerinde yer alıyor. Diğer kıyılarda da var. Ancak Adilcevaz burada ön plana çıkıyor. Adilcevaz Meslek Yüksek Okulu'nda bir bölümümüz var, su altı teknolojisi programımız var. Üniversite olarak aynı projede bizlerde yer almak istiyoruz. Alacağımız yeni hocalar ve yetiştireceğimiz öğrencilerle bu projenin içinde yer almak istiyoruz. Ciddi bir emek var. Kaymakamımızın önemli bir katkısı var. Fikir ondan çıktı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından çatıştay panelle devam etti.