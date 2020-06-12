Bitlis'te uzun namlulu silah ele geçirildi Bitlis'in Hizan ilçesinde, uzun namlulu silah ve bu silaha ait mühimmat bulundu.

Bitlis'in Hizan ilçesinde, uzun namlulu silah ve bu silaha ait mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün Hizan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ilçeye bağlı Akbıyık köyüne operasyon düzenlendi.

İki şüpheliye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 4 şarjör ve 110 fişek ile PKK'lı bir teröriste ait fotoğraf ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Hizan Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA