Bitlis'te uyuşturucuyla mücadele çalışmaları
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Bitlis'te uyuşturucuyla mücadele çalışmaları

Bitlis'te "uyuşturucu ile mücadele" konusunda bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

06.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:50
Bitlis'te uyuşturucuyla mücadele çalışmaları

'te "uyuşturucu ile mücadele" konusunda bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Valilik, ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, polis ekipleri, kentin farklı noktalarında kurduğu stantlarla vatandaşları uyuşturucu madde kullanımına karşı bilgiendirdi.

Vatandaşlara broşür dağıtan ekipler, uyuşturucu madde kullanımı ve satıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Çalışmaların Mart ayı boyunca devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

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