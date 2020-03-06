Bitlis'te uyuşturucuyla mücadele çalışmaları
Bitlis'te "uyuşturucu ile mücadele" konusunda bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.
Bitlis'te "uyuşturucu ile mücadele" konusunda bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.
Valilik, Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, polis ekipleri, kentin farklı noktalarında kurduğu stantlarla vatandaşları uyuşturucu madde kullanımına karşı bilgiendirdi.
Vatandaşlara broşür dağıtan ekipler, uyuşturucu madde kullanımı ve satıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Çalışmaların Mart ayı boyunca devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA