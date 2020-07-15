Bitlis'te uyuşturucu ve sahte para ele geçirildi Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu ve sahte para ele geçirildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu ve sahte para ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il merkezi girişinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan arama neticesinde, daralı ağırlığı 1 kilo metamfetamin maddesi ve 445 adet sahte 50 TL'lik banknot şeklinde toplam 22 bin 250 TL ele geçirilmiştir. Araç içerisinde bulunan A.Ş.Z. ve Ç.Ç. isimli iki şüpheli gözaltına alınmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA