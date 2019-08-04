Bitlis'te uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları

Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 1 kilo 624 gram uyuşturucu ile bin 170 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Bitlis ile Tatvan ilçesinde kontrollerin gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çalışmalar neticesinde, 02 Ağustos'ta durdurulan bir araçtaki 2 şüpheliden 940 gram kubar esrar maddesi, 03 Ağustos'ta bir şüpheliden 647.12 gram metamfetamin uyuşturucu madde, Tatvan ilçesinde 2 şüphelinin üzerinden 5.25 gram esrar ve uyuşturucu hap, metruk bina içerisindeki şüpheliden 30.57 gram esrar ve 2 gram esrar tohumu ele geçirilmiştir. Ayrıca Tatvan ilçesinde bin 170 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir."

Kaynak: AA