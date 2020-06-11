Bitlis'te uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı Bitlis merkez ile Güroymak ve Tatvan ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı.

Bitlis merkez ile Güroymak ve Tatvan ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 9 Haziran'da il merkezi ile Güroymak ve Tatvan ilçelerinde 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, H.İ, F.K, Ö.S. ve M.E.K'yi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 173,05 gram eroin ve uyuşturucu nitelikli 5 hap ele geçirildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA