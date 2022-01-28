Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı
AA, Şener Toktaş - Güncel
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Bitlis'te yolcu otobüsünde yapılan aramada, 3 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
BİTLİS (AA) - Bitlis'te yolcu otobüsünde yapılan aramada, 3 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlileri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında denetimlerde bulundu.
Bu kapsamda durdurulan yolcu otobüsündeki aramada, 3 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler U.G. ve Y.A. hakkında adli işlem başlatıldı.
AA / Şener Toktaş - Güncel