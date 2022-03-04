Bitlis'teki uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama - Haberler

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Bitlis'teki uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

AA, Şener Toktaş - Güncel
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Bitlis'teki uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı.

BİTLİS (AA) - Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürüten Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Mart'ta il merkezi ve Tatvan'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 38 tabanca fişeği, 58 piyade tüfeği fişeği, 8,62 gram eroin, 19,43 gram sentetik uyuşturucu, 0,28 gram afyon sakızı, 95,88 gram esrar, bir miktar uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1 kişi aranıyor.

Bitlis'teki uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

Bitlis'teki uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

Bitlis'teki uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

Bitlis'teki uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

AA / Şener Toktaş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Bitlis, Güncel, Haberler

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