Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

Bitlis'te şüphe üzerinde durdurulan araçta sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bitlis'te şüphe üzerinde durdurulan araçta sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 18 Nisan'da durumundan şüphelenilerek takibe alınan araç durduruldu.

Araçtaki şüphelinin takip sırasında attığı alüminyum folyoya sarılı iki pakette 3,20 gram metamfetamin ve 2 poşete sarılı 10,30 gram katkılı bonzai ele geçirildi.

Hakkında adli işlem başlatılan sürücü R.G'ye, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği ve ehliyetsiz araç kullandığı gerekçesiyle 8 bin 546 lira idari para cezası verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş