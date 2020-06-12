Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
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Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı Bitlis'te jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

12.06.2020 15:35 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:40

Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

BİTLİS - Bitlis'te jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 26 Şubat 2020 tarihinden itibaren Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen planlı faaliyet kapsamında 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Biri kamu görevlisi olmak üzere toplan 18 şüphelinin suç unsuru malzemelerle birlikte yakalanması maksadıyla Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçeleri ile Van ilinde olmak üzere 9 Haziran 2020 günü eş zamanlı olarak 95 personel ve 18 aracın katılımıyla operasyon icra edilmiştir. Operasyon sonucu 18 şüphelinin 14'ü yakalanarak gözaltına alınmış olup, 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Operasyon kapsamında yapılan ev ve iş yeri aramalarında; 388 gram metamfetamin, 82 gram kubar esrar, 33 gram toz esrar, 21 gram eroin, 52 adet uyuşturucu hap, 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet 9 mm tabanca, 21 adet 9 mm tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği, 64 adet av tüfeği fişeği, 14 adet cep telefonu, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatı yapmayı sağlayan makine ile birlikte 3 bin 220 TL suçtan elde edilen para ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan biri kamu personeli 14 şüpheli, 11 Haziran 2020 günü Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir" denildi.

Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Kaynak: İHA

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