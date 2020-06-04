Bitlis'te uyuşturucu operasyonu Bitlis'in Tatvan ilçesinde 494,88 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 494,88 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Narkotik köpek "Atlas" ile yapılan aramada 494,88 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Otomobildeki Z.S. ve E.S. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA