Bitlis'te uyuşturucu operasyonu
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 494,88 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
04.06.2020 21:33 | Son Güncelleme: 04.06.2020 21:33
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 494,88 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.
Narkotik köpek "Atlas" ile yapılan aramada 494,88 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Otomobildeki Z.S. ve E.S. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: AA