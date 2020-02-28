Bitlis'te uyuşturucu operasyonu
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Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 126,95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

28.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:14
Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

'in ilçesinde 126,95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince dün, F.A. isimli şüphelinin ikametinde arama yapıldı.

Aramada 126,95 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçiren ekipler, F.A'yı gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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