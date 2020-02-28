Bitlis'te uyuşturucu operasyonu
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 126,95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
28.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:14
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 126,95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince dün, F.A. isimli şüphelinin ikametinde arama yapıldı.
Aramada 126,95 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçiren ekipler, F.A'yı gözaltına aldı.
Kaynak: AA