Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

08.10.2019 10:50

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 972 gram metamfetamin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, ekiplerce yapılan kontroller sırasında durdurulan bir araçtaki iki şüphelinin üzerinde ve araçta yapılan aramada 972 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA