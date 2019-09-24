Bitlis'te uyuşturucu operasyonu
Bitlis'in Tatvan ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüpheli gözaltına alındı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçedeki bir eve düzenlenen operasyonda, 250 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 4 extacy hap ve 480 lira para ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli B.P. hakkında Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem başlatıldı.