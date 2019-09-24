Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

24.09.2019 15:02

Bitlis'in Tatvan ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçedeki bir eve düzenlenen operasyonda, 250 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 4 extacy hap ve 480 lira para ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli B.P. hakkında Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA